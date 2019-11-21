Kars 36 Spor Çayeli Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Rize Çayeli Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.



Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta Kars'ı temsil eden yeşil beyazlı ekipte Çayeli Spor karşılaşmasından puan çıkarmanın hesapları yapılıyor.



Teknik Direktör Mersud Demiroviç nezaretin hazırlıklarını Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne ait Halitpaşa Sentetik Sahada sürdüren Kars 36 Spor, moraller yüksek. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ardından çift kale maç yapan yeşil beyazlı sporcuların hırslı olmalarını dikkat çekti. Hata yapan oyuncularını sert bir şekilde ikaz eden Demiroviç, Çayeli karşılaşmasından puanla döneceklerini belirtti.



Her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını ifade eden Teknik Direktör Mersud Demiroviç, "Arhavi maçı geride kaldı. Biz önümüze bakıyoruz. Ben ve sporcularım bunun bilincindeyiz. Hafta sonu deplasmanda Çayeli Spor ile oynayacağız. Bu karşılaşma bizim için çok önemli, bu karşılaşmadan puan çıkarmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz grup lideri olarak gittiğimiz Rize'den lider olarak Kars'a dönmek. Hazırlıklarımız sürüyor. Çayeli köklü bir ekip, gücünü biliyoruz. Bizim de gücümüz ortada, inşallah bu haftayı kayıpsız olarak kapatacağız" dedi.



"Herkesi Kars 36 Spor'a destek olmaya davet ediyoruz"



Kars'ın ve Karslıların 3. Lig hayalini gerçekleştirmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Mersud Demiroviç, "Kars her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Kars'ın profesyonel lige almaması gerçekten çok acı, Kars 36 Spor'u layık olduğu yere taşımak için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Bizler isteriz ki herkes ama herkes Kars 36 Spor için bir şeyler yapsın. Birlikten kuvvet doğar, eğer biz o birlikteliği maddi ve manevi olarak yakalayabilirsizse Kars 36 Spor 3. Lige rahatlıkla çıkar. Biz futbolcularımızla buna inandık ve bu yola çıktık. İnşallah Karslıların destekleriyle 3. Lig hayalini 2019-2020 sezonunda gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - KARS