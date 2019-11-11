Son Dakika Haberleri: Kars 36 Spor destek bekliyor
Son Dakika Spor Kars 36 Spor destek bekliyor

Kars 36 Spor destek bekliyor

8 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren, bir taraftan da maddi sıkıntılarla uğraşan Kars 36 Spor futbolcuları, seslerini yetkililere duyurmak için yazılı basın açıklaması yaptı.

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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren, bir taraftan da maddi sıkıntılarla uğraşan Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor futbolcuları, seslerini yetkililere duyurmak için yazılı basın açıklaması yaptı.


BAL Ligi'nde son haftalarda üst üste aldığı başarılı sonuçlarla 3. Grup'ta şampiyonluk yarışına ortak olan Kars 36 Spor, maddi imkansızlıklardan dolayı zor günler geçiriyor.


Sadece Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız'ın sağladığı imkanlarla ayakta durmaya çalışan yeşil-beyazlıların başarılı futbolcuları, basın açıklaması yaparak seslerini duyurmak istedi.


Oyuncular, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Şu tabloya iyi bakın. Hiçbir şeyi sorun etmeden düşünmeden haftalardır şehrini takımını en iyi şekilde temsil ediyor. Peki ya Kars'ın önde gelen bürokrasileri, iş adamları, valisi neden üzerine düşeni yapmıyor. Kars 36 Spor'u kimse hiçe sayamaz. Bir şehrin kaderi ile bu kadar oynanmaz. Deplasmana gidiyoruz yalnız, tesiste onca eksik sıkıntı, her şeyi bir kenara bıraktık. Hiç bir şekilde evimizi geçindiremiyoruz. 10 maçta sadece 1 mağlubiyet almış ve şu an lig sıralamasında 2. sırada olan bir takımdan bahsediyoruz. Bugün hiçbir şeyi sorun etmeden sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelemiz ile hem hakemi, hem de maçtan sonra çıkan olaylara, kavgalara rağmen gelip geldik. Biz bize düşeni, yakışanı fazlası ile yaptık. Başka Kars yok, şehrin markası olan Kars 36 Spor'a sahip çıkın." - KARS

Muharrem Yıldız, Kars, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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