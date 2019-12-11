Kars 36 Spor DSİ Karadeniz Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kars 36 Spor DSİ Karadeniz Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Kars 36 Spor DSİ Karadeniz Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Trabzon DSİ Karadeniz Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars 36 Spor DSİ Karadeniz Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Trabzon DSİ Karadeniz Spor hazırlıklarını sürdürüyor.


Teknik Direktör Mersud Demiroviç nezaretinde hazırlıklarını Kafkas Üniveristesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda sürdüren yeşil beyazlı ekip, Trabzon'dan puanla dönerek ilk devreyi lider olarak kapatmanın hesaplarını yapıyor.


Spor Toto BAL Ligi 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren yeşil beyazlı ekipte, futbolcuların morallerinin yerinde olması ve istekli olmaları dikkatleri çekerken, Teknik Patron Demiroviç, devre arası tatile lider olarak girmek istediklerini belirtti.


Kars 36 Spor Teknik Direktörü Mersud Demiroviç, "Hafta sonu deplasmanda çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. DSİ Karadeniz Spor güçlü bir rakip, bizim de gücümü ortada, son haftalarda aldığımız başarılı sonuçları Trabzon deplasmanında sürdüreceğiz. Ben ve sporcular buna inanıyor. İnşallah lig sonunda Kars'a şampiyonluk hediye ederiz" dedi.


KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda çalışmalarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte,futbolcuların hırslı olmaları yönetim ve teknik heyeti sevindiriyor. Antrenmanda hata yağan sporcuları sert bir şekilde uyaran Demiroviç, futbolculardan dikkatli olmalarını istedi. - KARS

Karadeniz, Trabzon, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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