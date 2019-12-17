Kars 36 Spor, DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasının yankıları sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor, Trabzon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği gollerle DSİ Karadeniz Spor'a 2-0 mağlup olmasının yankıları Kars'ta sürüyor.



Trabzon deplasmanında rakibi karşısında 2 futbolcusunun kırımızı kart gördüğü ve 9 kişiyle karşılaşmanın 90'ıncı dakikasını 0-0 tamamlayan uzatma dakikalarında yediği 2 golle sahadan mağlup ayrılan yeşil beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.



Ankara Bölgesi hakemlerinden Hakan Aktaş ve yardımcıları Murat Aydın ile Ensar Alıklı'nın karşılaşmadaki tercihlerini Trabzon ekibinden yana kullandıklarını ve 2 oyuncularının kırmızı kartla atılmasına rağmen, 90 dakikayı 0-0 tamamlandıklarını ifade eden Muharrem Yıldız, haksızlığa maruz kaldıklarını belirtti.



Kars 36 Spor Başkanı Muharrem Yıldız, "Trabzon deplasmanımda birinci devrenin son maçını oynadık. Ankara Bölgesi'nden oluşan hakemler daha maçın 10. dakikasında bizim sporculara çaldığı yanlış düdüklerle psikolojik bir baskı oluşturdu. 27 dakikada 8 numaralı oyuncumuz Bilal'e kırmızı kart vererek 10 kişi kaldık. 65. dakikada 10 numaralı oyuncu Mahmut'a sarı kart 68. dakikada 10 numaralı oyuncumuz Bilal'e ikinci sarı kartla oyun dışı bıraktı takım 9 kişiyle çok üstün bir oyun sergiledi. 90 dakika 0-0 eşitlik bozulmadı. Hakem 7 dakika uzatma verdi ve Trabzon takımı golü uzatmanın 6'ıncı dakikasında golü atı. Hakem maçı bitirmedi. Tartışma ve kargaşa oldu. ikinci gol uzatmanın 12'nci dakikasında geldi ve maçı bitirdi. Bu vicdansızlık değil mi? Bu çocukların hayalini yıkmak bu kadar basit olmamalı, bunların bir cezası olmalı yaptıkları yanına kar kalmamalı" diye tepki gösterdi.



Kars 36 Spor sporcularının emeklerinin gasp edildiğini ileri süren Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, Kars 36 Spor DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasında yaşananları Merkez Hakem Komitesi (MHK)'ya taşıyacaklarını sözlerine ekledi. - KARS