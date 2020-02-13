Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor'a konuk olacak - Son Dakika

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Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor'a konuk olacak
6 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'nde Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda grup lideri Erzincan Ulalar Spor'a konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'nde Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda grup lideri Erzincan Ulalar Spor'a konuk olacak.
Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Ulalar Spor, maçı hazırlıklarını yapıyor. Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcuların gösterdiği performans yönetimi sevindirdi.
BAL Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren yeşil beyazlı ekip, Ulalar Spor karşılaşmasından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kars 36 Spor ilk karşılaşmayı kendi saha ve seyircisi önünde 1-0 kazanmıştı. - KARS
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