Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika Spor

Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu

7 saat önce

Hafta sonu Erzincan'da oynanacak Kars 36 Spor, Ulalar Spor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu, System.String[]

Hafta sonu Erzincan'da oynanacak Kars 36 Spor, Ulalar Spor karşılaşmasının hakemi belli oldu.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 18. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Ulalar Spor ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamlayarak Erzincan'a hareket etti.


Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda 16 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.00'de oynanacak olan Ulalar Spor, Kars 36 Spor karşılaşmasını Van Bölgesi hakemlerinden Sercan Karaca yönetecek. Zorlu karşılaşmada Sercan Karaca'nın yardımcılığını ise Çağlar Mert ile Berkay Diniz yapacak.


Hazırlıklarını tamamlayarak Erzincan'a hareket eden Kars 36 Spor'da hedef deplasmanda grup lideri Ulalar Spor'dan puan ve puanlar alarak şampiyonluk yarışını sürdürmek. - KARS

Erzincan, Ulalar, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
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