Son Dakika Haberleri: Kars 36 Spor Iğdıres Spor hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Kars 36 Spor Iğdıres Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor Iğdıres Spor hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars 36 Spor Iğdıres Spor hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Iğdıres Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.


BAL Ligi 3. Grupta Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor, Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde antrenmanlarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda Iğdıres Spor ile karşılaşacak olan yeşil beyazlı ekip, Iğdır karşılamasından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Kars, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
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