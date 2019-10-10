Kars 36 Spor Iğdıres Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Iğdıres Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.



BAL Ligi 3. Grupta Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor, Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde antrenmanlarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda Iğdıres Spor ile karşılaşacak olan yeşil beyazlı ekip, Iğdır karşılamasından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. - KARS