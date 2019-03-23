Son Dakika Haberleri: Kars 36 Spor Kendi Evinde Kaybetti

Kars 36 Spor Kendi Evinde Kaybetti

1 saat önce

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Kağızman Gençler Birliği Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Kars 36 Spor Kendi Evinde Kaybetti, System.String[]
Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Kağızman Gençler Birliği Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Kars 36 Spor kendi saha ve seyirci önünde il karşılaşmada Kağızman deplasmanında 3-2 mağlup ettiği Kağızmaın Gençler Birliği Spor'a konuk etti. Ev sahibi takım galibiyet için çıktığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek direk BAL Ligi'ne çıkma avantajını kaybetti.

Aynı puana sahip olan Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği Spor Amatör Lig'de kalan 4 karşılaşmanın sonucunda puanları yine eşit olur ise BAL Ligi'ne çıkmak için play off maçı oynayacak. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

Spor
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