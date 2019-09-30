Son Dakika Haberleri: Kars 36 Spor, Mersud Demiroviç ile anlaştı
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Kars 36 Spor, Mersud Demiroviç ile anlaştı

5 dakika önce

Kars 36 Spor'da Mehmet Şaşmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mersud Demiroviç getirildi.

Kars 36 Spor, Mersud Demiroviç ile anlaştı, System.String[]

Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'da Mehmet Şaşmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mersud Demiroviç getirildi. Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız ile bir araya gelen Mersud Demiroviç, resmi sözleşmeye imza attı.


Mersud Demiroviç kimdi


1958 yılında Bosna Hersek'te doğan, aslen Yugoslav olan Demiroviç, Aralıkspor, Çankırıspor, Afyonspor, Hatayspor, Mardinspor, Osmanlıspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Alibeyköy, Petrolspor, Kozanspor, Karsspor, Nevşehir ve Kırıkkalespor takımlarında görev aldı.


Futbola 1979 Yugoslavya'nın Jedinstvo Bihac takımında başlayan, ardından Borac Banja Luka'da oynayan Mersud Demiroviç, Türkiye'de ise Şenol Güneş yönetimindeki Boluspor'da 4 yıl forma giydi.

Muharrem Yıldız, Bosna - Hersek, Hatayspor, Kars, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:26 
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