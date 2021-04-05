Kars 36 Spor Musa Şenel ile anlaştı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor Teknik Direktör Musa Şenel ile anlaştı. Şenel'in Salı günü kentte gelmesi bekleniyor. Kaptan Tarkan Havadar ise Futbol Şube Sorumluğu görevine getirildi.

2020-2021 futbol sezonunda BAL Ligi'nde mücadele edecek olan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, takımın başına Teknik Patron olarak Musa Şenel'i getirdiklerini belirtti.

Şenel'in Salı günü kentte geleceğini ifade eden Aydın, karşılaşmaların başlamasına kısa süre kalmasına rağmen grupta iddialı olduklarını kaydetti.

Kars 36 Spor'un olması gerek yere taşıyacaklarına inandığına dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, "Kars 36 Spor yönetimi olarak bölgeyi bilen, deneyimli Teknik Direktör Musa Şenel ile anlaşma sağladık. Hocamız yarın kentte gelerek çalışmalara başlayacak. Artık Kars'ta kenetlenme zamanıdır, herkes bir bütün olarak Kars 36 Spor'a destek verecektir. Buna inancım tamdır, inşallah çıktığımız bu yolda hep birlikte başarılı olacağız" dedi.

Çok iyi bir takım kurduklarının altını çizen Başkan Erkan Aydın, "Karslı genç yeteneklere şans vereceğiz. Tabi transferlerimizde var, genç yeteneklerle, tecrübeyi harmanlayacağız. Ortaya inanıyorum çok güçlü bir takım çıkacak. Bizler inanarak çıktığımız yolda birlikte çok önemli başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Öte yandan Kars 36 Spor Teknik Direktör Musa Şenel renklerine katarken, Kars ve Bölge Futbol Menejeri Hakan Karaduman ile anlaşmaya vardı.

"Kaptan futbol şube sorumlusu oldu"

Kars Spor'un yetiştirdiği kentte herkesin sevdiği Kars Spor'un uzun yıllar kaptanlığını yapan Tarkan Havadar, Kars 36 Spor Futbol Şube Sorumluluğu görevine getirildi. Havadar'ın bilgi, birikimi ve deneyimiyle yeşil beyazlı ekibe güç katacak. Havadar'ın Futbol Şube Sorumlusu olması kentte de sevinçle karşılandı. - KARS