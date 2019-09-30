Son Dakika Haberleri: Kars 36 Spor Teknik Direktör Şaşmaz ile yolları ayırdı
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Kars 36 Spor Teknik Direktör Şaşmaz ile yolları ayırdı

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Ardahan Hoçvan Spor ile 1-1 kalmasının ardından Şaşmaz ile masaya oturdu.

Kars 36 Spor Teknik Direktör Şaşmaz ile yolları ayırdı, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Ardahan Hoçvan Spor ile 1-1 kalmasının ardından Şaşmaz ile masaya oturdu. Ziraat Türkiye Kupası'na 2. Turda veda eden Yeşil Beyazlı ekipte peş peşe alınan kötü sonuçların faturası ise Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz'a kesildi.


Kars 36 Spor yönetimi Ardahan deplasmanı ardından Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz ile bir toplantı yaparak, kendisiyle yolla devam etmeyeceklerini belirtti.


Yeşil Beyazlı ekibin menfaatleri doğrultusunda yapılan anlaşmanın ardından Kars 36 Spor yönetimi Şaşmaz'a teşekkür ederek yollarını ayırdı.


Kars 36 Spor'un Teknik Direktör Şaşmaz'ın yerine kimi getireceği ise merak ediliyor.

Ardahan, Kars, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:16 
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