Kars 36 Spor, Tonya Doğan Spor karşılaşmasına hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Trabzon Tonya Doğan Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.



Son antrenmanını Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapan yeşil beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı olmaları ise dikkat çekti.



BAL Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor'da hedef, Tonya Doğan Spor karşılaşmasını kazanmak. Son haftalarda şanslarının yaver gitmediğini ve puanla dönecekleri karşılaşmalardan uzatma dakikalarında yedikleri gollerle üzgün ayrıldıklarını ifade eden Teknik Patron Demiroviç, Tonya Doğan Spor karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.



BAL Ligi, 3. Grupta 9 puanla 7. Sırada olduklarını, grup lideri 1461 Trabzon Spor'un 13 puanı bulunduğuna dikkat çeken Mersud Demiroviç, "Liderin 4 puan gerisindeyiz. Tonya Doğan maçını aldığımda 12 puanımız olacak. Yani şampiyonluk yarışında bizde olacağız. Önümüzde uzun yol var. Onun için Tonya Doğan Spor maçı çok ama çok amaçlı, Tonya maçı dönüm noktası olacak bizim için, bütün arkadaşlarımızın bunun bilincindeyiz. Taraftarlarımızın da desteğiyle Tonya maçını kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda 3 Kasım 2019 Pazar günü Saat 13.00'de oynanacak Kars 36 Spor, Trabzon Tonya Doğan Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu. Karşılaşmayı Samsun Bölgesi'nden Teksen Eker yönetecek. Eker'in yardımcılıklarını ise Coşkun Yalçın ile Alper Yıldırım yapacak. - KARS