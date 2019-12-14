Kars 36 Spor'un Trabzon yolculuğu başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kars 36 Spor'un Trabzon yolculuğu başladı - Son Dakika Spor

Kars 36 Spor'un Trabzon yolculuğu başladı

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan Kars 36 Spor, deplasmanda oynayacağı DSİ Karadeniz Spor' karşılaşması için Trabzon'a hareket etti.

Kars 36 Spor'un Trabzon yolculuğu başladı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan Kars 36 Spor, deplasmanda oynayacağı DSİ Karadeniz Spor' karşılaşması için Trabzon'a hareket etti.


KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda çalışmalarını tamamlayan yeşil beyazlı ekibin Trabzon yolculuğu başladı. Geceyi Trabzon'da geçirecek olan Kars 36 Spor, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 13.00'de Ahmet Suat Özyazıcı Stadında oynanacak.


Öte yandan Kars 36 Spor, DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Hakan Aktaş yönetecek. Aktaş'ın yardımcılıklarını ise Murat Aydın ve Ensar Alıklı yapacak. - KARS

Karadeniz, Trabzon, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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