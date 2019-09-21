Kars 36 Spor Yakutiye Spor'a maçı hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında kendi saha ve seyirci önünde konuk edeceği Yakutiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, maçı hazırlıklarını tamamlayan Kars 36 Sporlu futbolcular maç saatini beklemeye başladı.



BAL Ligi 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek Kars 36 Spor Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz nezaretinde Yakutiye Spor karşılaşması hazırlıklarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında yaptığı antrenmanla tamamladı. Kars 36 Spor Yakutiye Spor karşılaşmasını Van Bölgesi hakemlerinden Cihan Ölmez yönetecek.



Yakutiye Spor maçına hazır olduklarını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz, "Bugün son çalışmamızı yaptık. Yakutiye bildiğimiz bir takım, her iki takım ilk maçı, biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Sporcularımın moralleri yerinde, kendi evimizde oynuyoruz. Yakutiye karşılaşmasını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.



"Taraftarları stada bekliyoruz"



Kars 36 Spor çok güçlü bir takım, iyi oyuncularımız var diyen Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz, "Biz çok iyi bir kadroya sahibiz. Maçı gidişatını değiştirecek oyuncularımız var. Tabi her şeyden önemli taraftar desteğimiz var. Eğer biz taraftar desteğini tam anlamıyla arkamıza alabilirsek Yakutiye'yi geçeriz. Kendi saha ve seyirci avantajımızı çok iyi kullanmak zorundayız. Biz inandık, inşallah bu sezon 3. Lig hasretimiz sona erecektir" diye konuştu.



Yarın Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında oynanacak olan Kars 36 Spor Yakutiye Spor karşılaşmasını Van Bölgesi'nden Cihan Ölmez yönetecek. Ölmez'in yardımcıları ise Recep Gündüz ile Elif Yılmaz. Karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. - KARS