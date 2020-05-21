KARS 4 SAATLİK İZİNDE TEMİZLİK KAMPANYASINA KATILDILAR - Son Dakika

TEMA Vakfı Kars İl Temsilciliği ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörlüğü'nün düzenlediği temizlik kampanyasına sokağa çıkmaları için 4 saat izin verilen çocuklar da destek verdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle derslerin iptal edildiği Kars Kafkas Üniversitesi'nde çevre temizliği yapılması için Rektörlük TEMA Vakfı Temsilciliğiyle işbirliğine gitti. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, öğretim üyeleri, lojman sakinleri ve aileler katıldı. Kampanyaya koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkmaları yasaklanan çocuklar da destek verdi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 4 saatliğine dışarı çıkmalarına izin verilen büyüklerle birlikte ellerinde poşetlerle çöp topladı. Yüzlerinde maske, ellerinde eldivenlerle 3 saat süren temizlik kampanyasında gönüllüler poşetler dolusu çöp topladı.

Temizlik kampanyasına destek eren Emir Aslan (13) "Bugün bizim sokağa çıkma iznimiz vardı. Sokağa çıkarak çevreyi temizledik. Bu çalışmalarda üniversitemiz tertemiz oluyor. Evde zaten sıkılıyorduk. Böylesi iyi oldu. Hem dışarı çıktık hem temizlik yaptık" dedi.

12 yaşındaki Kuzey Alkan ise "Biz bugün sokağa çıktık ve çevremize katkımız olsun diye bu etkinliğe katıldık. Çok mutluyuz. TEMA ile birlikte temizlik yaptık. Evde sıkılıyoruz ama böyle bir etkinliğe katkıda bulunmak hoşumuza gitti. Çok eğlendik" diye konuştu.

Çevre temizliği sürecini başlatıp üniversiteyi de bu etkinliğe davet ettiği için TEMA Vakfı'na teşekkür eden Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bu faaliyetin son haftalarda yaptıkları en anlamlı faaliyet olduğunu söyledi.

Koronavirüs sebebiyle öğrenci olmayan kampüsü öğretim üyeleri ve lojman sakinleriyle temizlediklerini belirten TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, şunları söyledi:

'Üniversite ve TEMA olarak mıntıka temizliği yaptık. Daha önceki zamanlarda bu etkinliği öğrencilerimizle birlikte yapıyorduk ama korona nedeniyle öğrenci olmayınca bu defa rektörümüz sayın Prof. Dr. Hüsnü Kapu, lojman sakinlerimiz, öğretim üyelerimiz eşleri ve çocuklarıyla birlikte temizlik yaptık. Tabi bu ilk olduğu için dar bir alanda oldu. Bundan sonra da bu çalışmamıza devcam edeceğiz. Bütün kampus alanını temizlemeye niyetliyiz."

Kampüs alanında yaklaşık 3 saat süren temizliğie katılanlar, ellerini dezenfekte etti.