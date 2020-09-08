KARS 55 yıldır arıcılık yapıyor - Son Dakika

55 yıldır arıcılık yapıyor

KARS'ın Selim İlçesi'ne bağlı Kamışlı Köyü'nde 55 yıldır arıcılık yapan Nüsret Koç (70) ve oğlu Serkan Koaç, bölgedeki kekikle besledikleri Kafkas ırkı arılardan aldıkları balların doğallığıyla büyük ilgi gördüğünü söyledi. Doğanın en mucizevi besinlerinden olarak bilinen balın, pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu söyleyen Serkan Koç, "Donmayan baldan şüphe edilmesi lazım. Eğer bal donuyorsa ve ağızda tereyağı kıvamında eriyorsa bu onun kaliteli bal olduğunu gösterir" dedi.

Oğlu Serkan Koç ile birlikte gönül verdikleri arıcılıkta en iyi balı üretmeye çalıştıklarını belirten evli 5 çocuk babası Nusret Koç, sahibi oldukları 150 kovanda besledikleri Kafkas ırkı arıları deniz seviyesinden 1700 metre yüksekliteki köyün yaylarında beslediklerini söyledi. Bitki florasının çeşitliliği nedeniyle bu yıl elde ettikleri 1.5 ton balın kilosunu 100 liradan satışa sunduklarını beliten Koç, "Aslında iyi bir balın fiyatı 150 liradan aşağı değil. Ama halykın alım gücü olmadığından dolayı 100 liraya veriyoruz. 50, 60 veya 70 liraya satılan balın yüzüne bakmayın. 15 yaşından itibaren arıcılıkla uğraşıyorum. Çok şükür bugüne kadar kimseden kötü bir söz veya memnuniyetsizlik duymadım. Herkez doğal olarak şekersiz bal arılor. Hakiki balı yemek isteyen köyümüze glesin" diye konuştu.

Kökeni Kars ve Ardahan yöresine ait 7,2 milimetrelik diliyle dünyanın en uzun dilli arısı olan Kafkas ırkı arılar, bu özelliğiyle diğer arıların ulaşamadığı noktalardan nektar alarak daha kaliteli bir balın ortaya çıkmasını sağladığını vurgulayan Serkan Koç (42) ise şunları söyledi:

'Köyümüz arıcılığa çok elverişli. Bitki çeşitliliği de oldukça yoğun. Organik ve bitki florasının çeşitliliği balın kalitesini artırmakta. Kafkas arısı ırkı da olduğundan çiçeklerden daha özellikli nektar toplayabilmekte. Bir de bölgemizde zirai ilaç olmadığından balın kalitesi artmakta. Arılara şeker vermiyoruz, doğal kendi balıyla besleniyor. İlkbaharda sadece kekikle besliyoruz sonra yine arılar tekrar kendi balıyla beslendikten sonra bal dönemine geçiyor. Balın sağımını da Haziran- Ağustos sonu yapmaktayız. Balın rengi açık amber renginde oluyor. Bal kristalize olur yani donar. Bu da balın özelliğidir. Donmayan baldan şüphe edilmesi lazım. Eğer bal donuyorsa ve ağızda tereyağı kıvamında eriyorsa bu onun kaliteli bal olduğunu gösterir. Kargo ile Türkiye'nin her yerine bal gönderiyoruz."