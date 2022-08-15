Dağcılar, Ani'nin fetih yıl dönümünü 2 bin 254 rakımda kutladı - Son Dakika
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Dağcılar, Ani'nin fetih yıl dönümünü 2 bin 254 rakımda kutladı

15.08.2022 12:17

KARS'a 45 kilometre uzaklıktaki Ani Ören Yeri'nin fethinin 958'inci yıl dönümünde 40 dağcı, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'na tırmanarak zirve yaptı.

KARS'a 45 kilometre uzaklıktaki Ani Ören Yeri'nin fethinin 958'inci yıl dönümünde 40 dağcı, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'na tırmanarak zirve yaptı. Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, "Ani'nin fethinin 958'inci yıl dönümünü yerinde kutlamanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarının Türklere açılışını başlatan, Kars'a 45 kilometre uzaklıktaki Ani Ören Yeri'nin fethinin 958'inci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kentteki etkinlikler, Kars Valiliği'nin koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilciliği ve Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü'nce Yahni Dağı'na zirve tırmanışı yapıldı. Etkinliğe Kars Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi. Etkinlik kapsamında Ani Ören Yeri'ni gezen dağcılar, 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'na tırmanarak, fethin 958'inci yılını kutladı. Etkinliğe Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Kars Şube Başkanı Tacettin Durmuş ile İzmir ve Kars'tan 40 dağcı ile doğa tutkunları katıldı.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'Ani'nin Türk tarihi için çok önemli olduğunu, Türklere Anadolu'nun kapılarının Malazgirt'ten önce burada açıldığını söyleyen Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kozan, "Kars'ta olmaktan son derece büyük mutluluk duymaktayız. 30'u İzmir'den olmak üzere 40 dağcı arkadaşımız ile birlikte Ani Ören Yeri'ni gezdikten sonra 2 bin 554 rakımlı Yahni Dağı'na zirve yaparak, Ani'nin fethinin 958'inci yıl dönümünü yerinde kutlamanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Şube Başkanı Durmuş da Kars'ın ve Ani Ören Yeri'nin çok önemli yerler olduğunu dile getirerek, "Kars, özellikle yüksek irtifalı dağları ile dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Öncelikli olarak binlerce şehidi bağrında barındıran Allahuekber Dağları'nda, yılın dört mevsiminde doğa yürüyüşleri ve tırmanışlar gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dağcılar, Ani'nin fetih yıl dönümünü 2 bin 254 rakımda kutladı - Son Dakika

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