Kars'a 59 milyon 163 bin lira ödeme yapıldı - Son Dakika

Kars'a 59 milyon 163 bin lira ödeme yapıldı

11.01.2021 17:09
Kars'a 59 milyon 163 bin lira ödeme yapıldı, System.String[]

Kars'a, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadelede Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 33 bin 741 kişiye toplam 59 milyon 163 bin 11 lira para aktarıldı.

Kars'a, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadelede Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 33 bin 741 kişiye toplam 59 milyon 163 bin 11 lira para aktarıldı.

65. hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahipleri için planlanan yardımların kesintisiz olarak yapılmaya devam ettiğini belirttiler.

Arslan ve Kılıç, "Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Pandeminin etkisinin azaltılmasının hedeflendiğine dikkati çekerek, "Her koşulda milletimizin yanında olmaya devam ederek, Sosyal Koruma Kalkanı programı kapsamında Karsımız da pandemiden etkilenen hemşerilerimize 59 Milyon 163 bin 11 TL destek sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür ediyoruz. Karslı hemşerilerimize hayırlı olsun" dediler.

Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanan çalışan bin 923 kişiye toplamda 12 milyon 920 bin 771 lira ödenirken, Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan çalışan bin 655 kişiye 6 milyon 278 bin 196 lira ödeme yapıldı. İşsizlik ödeneğinden yararlanan bin 781 kişiye ise 7 milyon 923 bin 674 lira, Normalleşme desteğinden çalışan 676 kişiye 524 bin 370 lira olmak üzere toplam 33 bin 741 kişi ve haneye 59 milyon 163 bin 11 lira ödeme yapıldı. - KARS

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Koronavirüs, Hükümet, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars'a 59 milyon 163 bin lira ödeme yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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