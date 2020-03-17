Kars'a baharda kar yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'a baharda kar yağdı - Son Dakika

Kars'a baharda kar yağdı

6 saat önce

Türkiye'de birçok kentte baharın gelmesiyle birlikte havalar ısınırken, kışın en çetin geçtiği illerden birisi olan Kars'ta kış hüküm sürüyor.

Kars'a baharda kar yağdı, System.String[]

Türkiye'de birçok kentte baharın gelmesiyle birlikte havalar ısınırken, kışın en çetin geçtiği illerden birisi olan Kars'ta kış hüküm sürüyor.


Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının ardından belediye Temizlik İşleri Karla Mücadele ekiplerini de harekete geçirdi. Belediye işçileri sabahın erken saatlerinde kentteki kaldırımların karını temizledi. Belediye ekiplerine vatandaşlar da yardımcı oldu.


Kars'ta soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte etkili olan kar yağışı ekili alanlara da zarar verdi. Don uyarısının ardından vatandaşlar kışı yeniden yaşamaya başladı.


Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi. - KARS

Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı. Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.         
15:53
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı         
11:38
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti         
22:38
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı         
21:06
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi         
20:15
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi         
19:12
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi         
18:22
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı         
17:59
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:00:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'a baharda kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]