Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor - Son Dakika

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte Kars'a geri dönen leylekler, kar yağışı ve rüzgarın dağıttığı yuvalarını yenilemeye başladı.

Her yıl baharla birlikte Kars ve çevresini mesken tutan leylekler, havaların soğumasıyla birlikte göç ettikleri sıcak bölgelerden geri dönmeye başladı. Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyündeki elektrik direkleri üzerlerindeki yuvalarına yerleşen leylekler, bir taraftan da kar yağışı ve rüzgarın bozduğu bölümleri onarıyor. İçerisini temizledikleri yuvalarındaki çalı çırpıyı uzun gagalarıyla temizleyen leylekler, araziden topladıkları dalları da büyük bir dikkatle taşıdı. Gelinalan köyü sakinleri, leyleklerin yuvalarını onarmasını büyük bir dikkatle izledi.