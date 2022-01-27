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Kars'a gelen Rus rehberlere kar üstünde atlı cirit gösterisi sunuldu - Son Dakika

Kars'a gelen Rus rehberlere kar üstünde atlı cirit gösterisi sunuldu

27.01.2022 11:22
Kars'a gelen Rus rehberlere kar üstünde atlı cirit gösterisi sunuldu

Kars'a gelen Rus rehberlere, köylüler tarafından karla kaplı arazide atlı cirit gösterisi yapıldı.

Kars'a gelen Rus rehberlere, köylüler tarafından karla kaplı arazide atlı cirit gösterisi yapıldı.

Yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan cirit, Selim ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışının ardından yöre halkının eğlencesi haline geldi. Kente gelen turistler de kar üzerinde oynanan ata sporunu izleme fırsatı buldu.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde tatil yapan bir grup Rus rehber için Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kar üstünde atlı cirit gösterisi düzenlendi.

Köylülerin kar üstünde atları dörtnala koşturduğu gösteriyi heyecanla izleyen rehberler, Rusça tezahüratlarda bulundu.

Rehberlerden Selvi Bayramova, gazetecilere, 15 yıl önce Kars'a geldiğini söyledi.

Tekrar kente geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Bayramova, "Cirit oyununu çok beğendik, çok mutlu oldum. Şu anda hava soğuk değil, çok güzel kuru soğuk var. Özellikle turistler kışın buraya gelsinler. Tandırda ekmek pişirilmesini izledik, tereyağlı patates yedik burası bizim için yeni başlıyor." diye konuştu.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ise Rus rehberlerin Kars'ı çok beğendiğini belirterek, "Rusların Kars ve bölgesine yoğun bir ilgisi var, Rus rehberleri Kars'ta ağırlıyoruz, daha sonraki süreçte Rus turistlerin akışını buraya sağlayacağız." bilgisini verdi.

Tur rehberi Çiğdem Zehra Düğer ise Rus rehberlerin Kekeç köyünde düzenlenen gösteriyi heyecanla izlediğini anlatarak, "Çok heyecanlı bekledikleri andı, şu anda şahane bir görüntü bizlere eşlik ediyor. Herkesi buralara bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rehberler, daha sonra tandırda ekmek pişirilmesini izledi.

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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars, kar, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kars'a gelen Rus rehberlere kar üstünde atlı cirit gösterisi sunuldu - Son Dakika
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