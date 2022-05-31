Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı

31.05.2022 12:48
Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı

İstanbul'da yakalandıktan sonra Kars'a gönderilen 71 düzensiz göçmenin işlemi tamamlandı.

İstanbul'da yakalandıktan sonra Kars'a gönderilen 71 düzensiz göçmenin işlemi tamamlandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan Kars'a gönderilen 71 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne getirildi.

İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan göçmenlerden 3 Afganistan uyruklu şahsın uluslararası koruma başvuru sahibi olduğu tespit edilirken, işlemleri tamamlanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - KARS

Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı
Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Genel Sekreter Karaca'dan KKDGC'ye ziyaret Genel Sekreter Karaca'dan KKDGC'ye ziyaret Genç ihracatçılara TurkishExporter'dan tam destek Genç ihracatçılara TurkishExporter'dan tam destek
Kaynak: İHA

İstanbul, Kars, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:06:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement