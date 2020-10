Kars'a 'kayyum'la hizmet geldi - Son Dakika

Karslılar 5 yıl bağımsız belediye ve 1,5 yılda HDP'li belediyeden hizmet görmezken, 1 ay önce atanan kayyum, kenttin kısa sürede çehresini değiştirdi.

Kars'ta yapboz tahtasına dönen ve her belediye başkanının sökerek yaptığı yol ve kaldırımlar, belediyeye kayyum atanmasıyla son buldu. 1 ay önce İçişleri Bakanlığı'nca Kars'a Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Türker Öksüz, kentte görev yapmanın ve kenttin sorunlarını bilmenin avantajlarını kullanarak öncelikli hizmetleri kısa sürede hayata geçirdi.

Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, kenttin kangren olmuş yol ve kaldırım çalışmalarıyla işe başladı. Öksüz, kentte bulunan esnafların sürekli şikayet ettiği yol ve kaldırımları yaptı. Mahallelerde de aynı şekilde asfalt, kaldırım ile su şebekesi çalışmaları yürütüldü. Yürütülen çalışmalar vatandaşları vatandaşlar arasında memnuniyet karşılandı.

"Belediyeler her yıl yol yaptı, bozdu"

Kars'ta her seçilen belediye başkanının gelişi güzel yol ve kaldırım yaptığını ifade eden vatandaşlar, "Türkiye hiçbir ilinde yol ve kaldırım sorunu kalmadı. Kars'ta her ne hikmetse her yıl yol ve kaldırım yapılıyor. Ancak bir türlü şehrin yol, kaldırım çilesi bitmiyor. Kayyum ile yollar sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Çünkü sökülmüyor, yeniden yapılmıyor. Alt yapısı sağlam olan caddelerde asfalt söküm makinesiyle sökülen yol atılan yeni asfalt ile hem kısa sürede bitiriliyor, hem de temiz ve sağlıklı oluyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bizler 1 ayda 50 yıldır gelmeyen hizmetleri kayyumla gördük" dediler.

"Birisi 5 yıl çivi çkamadı, diğer 1,5 yıl borç var dedi"

Kars'ta son 6,5 yılın çok büyük kayıp olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Bağımız Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, kente çivi çakmazken, HDP'li Başkan Ayhan Bilgen ise sürekli borç var diyerek ağladı durdu. Bizler 6,5 yıl belediye hizmetlerinden yararlanamadık. Olan bizlere oldu, yani desinler diye belediye başkanı seçmek, sadece Kars'a zarar veriyor. Çalışmayan adam iyi olsa ne fark eder şehre hizmet etmedikçe, 1 aydır kayyum atandı, her taraf inşaat alına döndü. Demek ki belediyelerde hizmet etmek vara, yoka bakmıyor. Çalışmak isteyen çalışıyor. Ama az, ama çok bir şey yapılabilir. Bizler inanıyoruz bundan sonra Kars çok daha güzel olacak. 1 ayda birçok hizmet getiren kayyum, kalan sürede kenttin çehresini değiştirecektir. Buna inanıyoruz. Aslında belediye başkanları da seçilmemeli, aynı valiler gibi atanmalıdır. Atanmışlar sadece hizmet yapmak için geliyor. Bunu kısa sürede anladık" diye konuştular.

Kars'ta havaların güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi belediye çalışmalarını da olumlu yönde etkiledi. Belediye kentte birçok noktada yol, kaldırım, içme suyu şebekesi gibi çalışmalar yürütüyor. Belediye çalışmaları vatandaşların da yüzünü güldürüyor. - KARS