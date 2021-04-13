Kars'a Nisan'da lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

Kars'a Nisan'da lapa lapa kar yağdı

KARS - Kars'a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı. Biran anda bastıran kar yüksek kesimleri yeniden beyaza bürüdü.

Kars'ta birkaç gündür etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Öğlenden sonra başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı.

Kars'a Nisan'da kar yağdığını belirten vatandaşlar, "Nisan'dayız işet kar yağıyor. Baharı bekliyorduk karla buluştuk. Kış Kars'a geri geldi ve kışın bu kadar kar yağmadı" dedi.

Kar yağışından dolayı vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, yüksek kesimlerin beyaz bürünmesi ise çiftçileri korkuttu.