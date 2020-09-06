Kars'ta polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de kullanıldığı operasyonda 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.B (26) ve F.B'nin (19) içerisinde olduğu araç sanayi uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği Odin'in yardımıyla yapılan aramada araç içerisine saklanmış vaziyette 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 19:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'a uyuşturucu taşıyan otomobil 'Odin'e takıldı - Son Dakika