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Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu - Son Dakika

Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu

30.09.2021 18:56
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, yağışa aniden yakalanan vatandaşlarda iş yerlerine sığındı.

Dolu yağışı sonrası beyaza bürünen arazilerde kışı aratmayan manzaralar oluştu. Soğuksu piknik alanındaki bazı vatandaşlar ise dolu ile kar topu oynadı.

Çocuklardan Hasan Hacıoğulları, AA muhabirine, kış manzaralarını anımsatan görüntüler ortaya çıktığını ifade ederek,"Yağmur yağdı, sonra doluya çevirdi, her yer bembeyaz oldu. Kış gelmeden kar topu oynamanın keyfini yaşadık." dedi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı Hamamlı köyü de beyaz örtüye büründü, ardından çıkan gökkuşağı ise güzel görüntü oluşturdu.

Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu

Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu - Son Dakika


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