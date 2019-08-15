Son Dakika Haberleri: Kars'a yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi
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Kars'a yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

50 dakika önce

Kars'a yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Kars'a yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi, System.String[]
Kars'a yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Kentte yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda turist, tarihi yerleri geziyor.

Son dönemlerde Doğu Ekspresi ile farklı bir ivme kazanan Kars, turistlere kapılarını açıyor. Kars'a gelenlerin ilk uğrak yeri ise Harakani Türbesi oluyor. Kars Kalesi, Taş Köprü, 12 Havariler Kilisesi, Tarihi hamamlar, tabyalar ile Kafkas Harp Tarihi Müzesini gezen turistler, son olarak Ani Ören Yerini ziyaret ediyor. Yaklaşık 2 saat Ani Ören Yerinde kalan turistler, geceyi Kars'ta geçiriyor.

Kars'ın buram buram tarih koktuğunu ifade eden turistler, "Kars çok güzel, gezmekle bitmiyor. Her tarafında farklı bir kültür var. Adeta buram buram tarih kokuyor. Norveç'ten Kars'a geldik. Ani Ören Yeri başlı başına bir tarih, Harakani Türbesi, Kars Kalesi, buralar insanı cezbediyor. Biz Kars'ı çok beğendik, herkesin Kars'ı görmesini isteriz" dediler.

Öte yandan Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla kentte her gün yüzlerce turist geliyor. Kars'a gelen turistler başta oteller olmak üzere esnafında yüzünü güldürüyor. - KARS
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:06 Kaynak: İHA
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