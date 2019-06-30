Kars açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu
44 dakika önce
- Kars rengarenk çiçek açtıKARS - Dört mevsim bir başka güzelliğe sahip bulunan Kars adeta çiçek açtı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
- Kars
rengarenk çiçek açtı
KARS - Dört mevsim bir başka güzelliğe sahip bulunan Kars adeta çiçek açtı. rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Türkiye
'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Kars Çayının akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyüledi.
Mezra Köyü altında geçen Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, hem Kars'ı doya doya geziyor. Hem de Kars'ın büyüleyen güzelliğini dostlarıyla sosyal medya ortamında paylaşıyor.
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