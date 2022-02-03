KARS ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika

KARS'ta geçtiğimiz yıl kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, 1'inci yılını pasta keserek kutladı. Vali vekili Tahir Yılmaz, bir yılda 376 bin 384 çağrıya cevap veren çalışanlarla birlikte 112 yazılı pastayı kesti.

Kars'ta 3 Şubat 2021 tarihinde hizmet vermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 yılını doldurdu. Merkezin kuruluşunun 1'inci yıldönümü pasta kesilerek kutlandı. 3 Şubat 2021'den 31 Ocak 2022'ye kadar yaklaşık 376 bin 384 çağrıya cevap veren personelle binlikte 112 yazılı pastayı çalışanlarla birlikte kesen Kars Vali Vekili Tahir Yılmaz, "Acil durumda tek numara 112 artık" dedi.

ASILSIZ ÇAĞRILARDAN ŞİKAYETÇİLER

Bir yılda gelen çağrıların yüzde 13,45'inin vaka olduğunu belirten 112 çalışanları, yüzde 86.55'inin ise asılsız olduğunu bildirdi. 6 aydır 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yaptığını belirten Yaşanur İsaoğlu, 'Asılsız çağrılarımız çok fazla oluyor. Asılsız çağrılarda da çocuklar çok arıyor, IP numarasından arayanlar oluyor. Vatandaşlarımız gereksiz yere aramasınlar çünkü önemli çağrıların önüne geçiyorlar" diye konuştu.

Vatandaşın ilk çağrısının kendilerine ulaştığını bunu değerlendirip emniyet, jandarma ya da sağlık teşkilatına yönlendirdiklerini anlatan Battal Özcan, "Genel olarak asılsız çağrılar biraz fazla. Vatandaşlardan ricamız gereksiz yere meşgul etmesinler, acil durumu olan vatandaşlarımız çok oluyor. Bazen dalga geçmek amaçlı arayan da oluyor ama daha çok çocukların eline verilen telefondan asılsız çağrılar geliyor. Çocuğu olan ailelerin bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Çağrılarda yoğunluk oluyor. 7/24 vatandaşımızın hizmetinizdeyiz. Bugün de 1'inci yılımız oldu" dedi.