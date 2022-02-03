Üye Girişi
KARS ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika

KARS ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE PASTALI KUTLAMA

03.02.2022 17:09

KARS'ta geçtiğimiz yıl kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, 1'inci yılını pasta keserek kutladı.

KARS'ta geçtiğimiz yıl kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, 1'inci yılını pasta keserek kutladı. Vali vekili Tahir Yılmaz, bir yılda 376 bin 384 çağrıya cevap veren çalışanlarla birlikte 112 yazılı pastayı kesti.

Kars'ta 3 Şubat 2021 tarihinde hizmet vermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 yılını doldurdu. Merkezin kuruluşunun 1'inci yıldönümü pasta kesilerek kutlandı. 3 Şubat 2021'den 31 Ocak 2022'ye kadar yaklaşık 376 bin 384 çağrıya cevap veren personelle binlikte 112 yazılı pastayı çalışanlarla birlikte kesen Kars Vali Vekili Tahir Yılmaz, "Acil durumda tek numara 112 artık" dedi.

ASILSIZ ÇAĞRILARDAN ŞİKAYETÇİLER

Bir yılda gelen çağrıların yüzde 13,45'inin vaka olduğunu belirten 112 çalışanları, yüzde 86.55'inin ise asılsız olduğunu bildirdi. 6 aydır 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yaptığını belirten Yaşanur İsaoğlu, 'Asılsız çağrılarımız çok fazla oluyor. Asılsız çağrılarda da çocuklar çok arıyor, IP numarasından arayanlar oluyor. Vatandaşlarımız gereksiz yere aramasınlar çünkü önemli çağrıların önüne geçiyorlar" diye konuştu.

Vatandaşın ilk çağrısının kendilerine ulaştığını bunu değerlendirip emniyet, jandarma ya da sağlık teşkilatına yönlendirdiklerini anlatan Battal Özcan, "Genel olarak asılsız çağrılar biraz fazla. Vatandaşlardan ricamız gereksiz yere meşgul etmesinler, acil durumu olan vatandaşlarımız çok oluyor. Bazen dalga geçmek amaçlı arayan da oluyor ama daha çok çocukların eline verilen telefondan asılsız çağrılar geliyor. Çocuğu olan ailelerin bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Çağrılarda yoğunluk oluyor. 7/24 vatandaşımızın hizmetinizdeyiz. Bugün de 1'inci yılımız oldu" dedi.

KARS ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE PASTALI KUTLAMA
KARS ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE PASTALI KUTLAMA
KARS ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE PASTALI KUTLAMA

YORUMLAR
500

Tahir Yılmaz, Ocak, Kars, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:07 ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!
17:05 Gedson Fernandes'ten canlı yayında büyük sürpriz!
17:03 Dayısının katilini arıyor! İhbar edene 1 milyon TL ödül vaadi
16:47 Edirne'de ilkokulun kayıp köpeği Zeytin bulundu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 17:19:47. #1.12#
SON DAKİKA: KARS ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement