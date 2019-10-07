Son Dakika Haberleri: Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
Son Dakika Yaşam Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

5 dakika önce

Türk Kızılay'ı Kan Merkezi tarafından Kars Adliye Sarayına kan bağışı standı kuruldu.

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Türk Kızılay'ı Kan Merkezi tarafından Kars Adliye Sarayına kan bağışı standı kuruldu. Kars Adliye Sarayının zemin katında kurulan kan bağışı standına hakim, savcı, avukat ve diğer adliye personeli kan bağışında bulundular.


Kars Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün katkıları ve Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyon Başkanlığı ve Türk Kızılayı'nın destekleriyle Kars Adliye Sarayında kan bağışı standı kuruldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başsavcı Soner Aygün, "Denetim Serbestlik Müdürlüğümüzün başlattığı kan adliyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bir çok sosyal projeye imza atmıştır. 2019 yılı itibariyle Nisan ayında adliyemizde kan bağışı yapılmış ve hakimlerimiz, savcılarımız ve adliye personelimiz ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelimiz birlikte adliyeye gelen vatandaşlarımızda kan bağışında bulunmuştu. Bunun gibi birçok sosyal projeye imza atmıştır Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, Bugün itibariyle de kan bağışı projemizi adliyemizde gerçekleştirdik. 'Kan veren hayat kurtarır' sloganıyla bugün başlattığımız kan bağışında hedefimiz 100 ünite kan almaktır. Bu kan bağışlarında yine hakimlerimiz, savcılarımız, adliye personelimiz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelimiz ve adliyeye gelen vatandaşlarımız kan verdi" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından adliye personeli kan bağışında bulundu. Başsavcı Soner Aygün, beraberindekiler kan bağışında bulundu. Kars Adliyesinde Türk Kızılay Kars Kan Merkezi tarafından kurulan kan bağışı standına adliye çalışanlarının yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gördü. - KARS

Kızılay, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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