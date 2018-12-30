Son Dakika Haberleri: Kars Afad Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki Telesiyej Hattında Mahsur Kalan...

Kars Afad Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki Telesiyej Hattında Mahsur Kalan...

38 dakika önce

Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Kars Afad Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki Telesiyej Hattında Mahsur Kalan..., System.String[]
Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:14 Kaynak: AA

AFAD, Kars, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Güncel
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