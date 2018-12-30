Kars Afad Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki Telesiyej Hattında Mahsur Kalan...
38 dakika önce
Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:14 Kaynak: AA
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