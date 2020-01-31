Kars, Ağrı ile Tunceli'de kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars, Ağrı ile Tunceli'de kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Kars, Ağrı ile Tunceli'de kar ve tipi etkili oluyor

6 saat önce

Kars, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars, Ağrı ile Tunceli'de kar ve tipi etkili oluyor, System.String[]

Kars, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta gece başlayan kar yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de yağışların ardından Cıbıltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Yöre halkı da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Ağrı

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı 17 köy yolunun ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlattı.

Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı nedeniyle 171 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı ve yüksek kesimlerde etkili olan tipi, ekiplerin yol açma çalışmalarını güçleştiriyor.


Ovacık ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştı. İlçede, sürücü ve yayalar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

Güne karla uyanan bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 86. Şube Şefliği, belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında çalışma yürüttü.

Tunceli, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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