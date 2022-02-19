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Sarıkamış'ta soğuk hava - Son Dakika

Sarıkamış'ta soğuk hava

19.02.2022 10:52

Kars, Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars, Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde suyun borudan sızması sonucu 3 metre yüksekliğinde buz kütlesi oluştu. Taşlıgüney köyünde ise küçük şelaleler buzla kaplandı.

Ağrı ve Ardahan'da da soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Ağrı Şehir Mezarlığı'ndaki su deposunda 5 metrelik buz sarkıtları meydana geldi.

Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava

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Sarıkamış'ta soğuk hava Sarıkamış'ta soğuk hava Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü Ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü (2) Ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü (2)

Ardahan, Ağrı, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta soğuk hava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta soğuk hava - Son Dakika
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