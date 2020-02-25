Kars AK Parti'de kongre heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Kars AK Parti'de kongre heyecanı başlıyor

6 saat önce

Kars AK Parti İl Başkanlığı'nda kongre heyecanı başlıyor.

Kars AK Parti'de kongre heyecanı başlıyor, System.String[]

Kars AK Parti İl Başkanlığı'nda kongre heyecanı başlıyor.


AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, düzenlendiği basın toplantısında kongre tarihlerini açıkladı. AK Parti Kars'ta kongre startını 29 Şubat 2020 tarihinde Merkez İlçe Başkanlığı seçimi ile verecek.


AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi ile ilgili gazetecilere açıklama yapan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "29 Şubat 2020 tarihinde Merkez ve Susuz, 07 Mart 2020 tarihinde Sarıkamış ve Selim, 15 Mart 2020 tarihinde Akyaka ve Arpaçay, 28 Mart 2020 tarihinde Digor ve Kağızman İlçe Kongrelerinin yapılacağını açıklayan Başkan Çalkın, "Bu süreçte birlik, beraberlik, kardeşlik ve AK Partimize yakışır bir şekilde inşallah kongrelerimizi tamamlayacağız" dedi.


Tüm Kars halkını kongrelere davet eden Başkan Çalkın, Cumartesi günü yapılması planlanan Susuz ve Merkez İlçe Kongrelerine Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars Milletvekili Ahmet Aralan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Koordinatörü Reşit Polat'ın katılmasını beklediklerini kaydetti.


Başkan Çalkın hemen hemen bütün kongreleri Genel Başkan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştireceklerini planlandıklarını da sözlerine ekledi. - KARS

AK Parti, Susuz, Kars, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
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