Kars AK Parti'den HDP'li Bilgen'e tepki - Son Dakika

Kars AK Parti'den HDP'li Bilgen'e tepki

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile yardımcılarının şehri ve belediyeyi yönetemediklerini söyledi.

Kars AK Parti'den HDP'li Bilgen'e tepki, System.String[]

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile yardımcılarının şehri ve belediyeyi yönetemediklerini söyledi.


Başkan Çalkın, dolmuşçu esnafın 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a attığı özel mesajını sosyal medyadan servis ederek, buradan başka bir anlam, başka bir ayrımcılık, başka bir fikriyatın ortaya çıkarılması çabalarını da tasvip etmediğini kaydetti.


AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Kars'ta önceki gün yaşanan dolmuş ihalesindeki gerginlik hakkında basın açıklaması yaptı.


Yaşanan olaylar sonrası Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in sosyal medya üzerinden yaptığı bazı açıklamalara cevap veren AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Gündemde Kars dolmuşçu esnafıyla Kars Belediyesi arasında yaşanan bir gerginliğin Cumhur ittifakının paydaşları AK Parti ve MHP'nin üzerinden bir karalama yapılması, bu karalamayı yapanların da HDP'ye ve Kars Belediyesine yakın medya kuruluşları tarafından yapılması da bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Tabi önceki akşam bir dolmuşçu esnafının Bakanımıza atmış olduğu bir mesajında Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tarafından sosyal medyada malzeme edilmesi de ayriyeten bizleri üzmüştür. Ayhan Bilgen kendisi her fırsatta demokratik alandan, demokrasiden bahseder, kendisi de bizim milletvekillerimiz gibi 2018'de Kars'ta milletvekili seçildi. Tabi insanlar sorunlarını sıkıntılarını milletvekillerine, milletin kendisine vekil seçtiği insanlara ulaştırmak durumundadırlar. Dolayısıyla dolmuşçu esnafı da şehirdeki kendileriyle alakalı sıkıntılarını milletvekili seçtikleri insanlara insanlara ulaştırmak durumundadır. Bunu da bakanımıza bir mesaj olarak iletmişlerdir. Burada ben iktidar partisinin il başkanı olarak, aynı zamanda milletvekillerimizin de temsilcisi olarak şunu ifade etmek istiyorum; bu yazılan özel mesajın servis edilmesi ve buradan başka bir anlam, başka bir ayrımcılık, başka bir fikriyatın ortaya çıkarılması çabalarını da tavsif etmiyorum, kendisine de bu yönden gerçekten üzüldüğümü ifade etmek istiyorum" dedi.


Çalkın, "Tabi burada dolmuşçu esnafının bir iddiası var. Kendilerine diğer dönemdeki belediyeler tarafından meclis kararları ile alınmış haklarının olduklarını iddia ediyorlar. Tabi Ayhan Bilgen seçilmeden önce her fırsatta "biz Kars'ı beraber yöneteceğiz", "Biz Kars'taki sorunları halkla beraber çözeceğiz" diyordu. Şimdi dolmuşçu esnafı da halk değil midir? 96 tane dolmuşun ikişer, üçer ortakla sayarsanız 300 ailenin, beşer nüfustan sayarsanız da 1500 kişiye tekabül eden bir ekmek yiyen bir tayfaya da öyle hemen "Doğrudur, Sayıştay raporu olabilir, İçişleri Bakanlığımızın hükümleri olabilir, doğrudur bunlar" ama bunlar böyle baskı altına dayatmayla yapılamaz, esnaf bir şekilde yıllardır burada dolmuşçuluk yapıyor. Onlar davet edilir onlarla ortak bir yol bulunur ve bu yolda da ilerlenir, kanunlardan asla vazgeçmeden ama esnafta mağdur edilmeden bir çözüm yolu üretilir ve bununla Kars'ta huzurlu bir şekilde yoluna devam edilir. Şöyle bir ifade de bulunuluyor "efendim oradaki AK Partili ve MHP'li dolmuşçuların saldırısına maruz kaldıklarını" söylüyorlar. Bir kere ben şu iddiada bulunayım; Ayhan Bilgen Kars'ı hiç tanımıyor. Kimlerin kendisine oy verdiğinden de bir haber. Oradaki çoğu dolmuş esnafının kendisine oy verdiğini de kendisi biliyor. Bunları bugün AK Parti ve MHP üzerinden ayrıştırıp, Cumhur İttifakını kin ve nefretle itiraf etmesi bizi oldukça üzmüştür, buna hiç gerek yoktur. Onlarla birlikte sandığa gitmedi, kendisi onlarla birlikte oy kullanmadı, kimin kime oy verdiğini Ayhan Bilgen bilmez" diye konuştu.


"Bilgen ve yardımcıları belediyeyi yönetemiyor"


HDP'li Ayhan Bilgen ve yardımcılarının Kars'ı ve belediyeyi yönetemediklerini söyleyen Başkan Adem Çalkın, "Bu anlamda şehirde bir huzursuzluk var, bu anlamda bir yönetememe durumu var, Ayhan Bilgen ve yardımcıları ne yazık ki, şehri ve belediyeyi yönetemedikleri için her ne olursa olsun hemen kaçamak cevaplarla, "Efendim kayyum gelecek, yok efendim kanunsuz iş yapıyorlar. Haberiniz olsun, biz buna müsaade etmeyiz" ya kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani Muz Cumhuriyeti mi? Burada yapılan her şey kanunsuz mu yapıldı. Ayhan Bilgen gelinceye kadar bu şehir kanunsuzca mı yönetildi? Ayhan Bilgen geldikten sonra adalet yerine geldi, var mı böyle bir şey? Kendisini bir kanun adamı ilan etti. Hangi hukuksuz bir iş var, gelsin burada devletin burada sadece Belediyesi yok, özel idaresi var, milli eğitimi var, sağlığı var, Üniversitesi var herkes, her şey kanunsuzca mı yürütüldü bu zamana kadar. Herkes kanuna riayet etmiyor da bir tek Ayhan Bilgen mi riayet ediyor" şeklinde konuştu.


"Ayhan Bilgen'e oy verenler pişman"


Seçimlerde HDP'li Ayhan Bilgen'e oy verenlerin bugün çok pişman olduklarına dikkat çeken Çalkın, şunları söyledi:


"Belediye başkanı olarak halk onu demokratik yoldan seçti, ona yetki verdi, bir iş yapacaksa şehri germeden, kimseye iftira atmadan, kutuplaştırmadan, milleti ayrıştırmadan, "işte AK Partiye oy verenler, MHP'ye oy verenler, şuna oy verenler, buna oy verenler" demeden hizmetini yapsın. İktidar partisi olarak biz bunu bekliyoruz ve şunu da söylüyoruz; ne yazık ki bugün Ayhan Bilgen'e oy veren herkes büyük bir pişmanlık içerisindedir. Artık yani biz kendisinden şunu bekliyoruz; aynı şeyi CHP'nin Belediye Başkanları da yapıyor aynı şeyi HDP'nin Belediye Başkanları da yapıyor önce çıkıyorlar, 'Her şey canım, cicim, gülüm' geldikten sonra da acayip başka bir şey kesiliyorlar, yani biz bunu tavsif etmiyoruz. Biz şehri huzurlu bir şekilde yönetmelerini istiyoruz, altyapısıyla uğraşsınlar, insanların huzuru için, insanların yaşam kalitesini artıracak şehrin alt yapısını düzenlemek için çalışsınlar." - KARS

Halkların Demokratik Partisi, Adem Çalkın, AK Parti, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars AK Parti'den HDP'li Bilgen'e tepki - Son Dakika

Son Dakika

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti         
15:32
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı         
15:29
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi         
15:28
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi         
15:24
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar         
15:07
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir         
15:03
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor         
15:02
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu         
14:58
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler         
14:57
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı         
14:54
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu         
14:49
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi         
14:27
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak         
14:26
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü         
14:21
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu         
14:21
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi         
14:16
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi         
14:07
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 17:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars AK Parti'den HDP'li Bilgen'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]