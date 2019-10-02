Kars, Sağlık Bakanlığı'nca "Altın Bebek Dostu İl" olarak belirlendi.
Sağlık Bakanlığınca Emzirme Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'da 6. Ulusal Emzirme Sempozyumu ve altın bebek dostu iller ödül töreni düzenlendi.
Törende, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu'na "Altın Bebek Dostu İl" ödülü verdi.
Program kapsamında yapılan son değerlendirmeler sonucunda Kars İl Sağlık Müdürlüğü "Altın Bebek Dostu İl" unvanını kazandı, Altın Bebek Dostu İl" ödülünü Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'den aldı. - KARS