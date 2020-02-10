Kars amcasını öldürdü, polise teslim oldu - Son Dakika

Amcasını öldürdü, polise teslim oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde, 17 yaşındaki A.D., devlet hastanesi kantini önünde, aralarında husumet bulunan amcası Mehmet Demir'i (43) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Olay Kağızman Devlet Hastanesi kantini önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Hastane kantinini işleten Mehmet Demir ile daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. karşılaştı. A.D., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, amcasına ateşledi. Olay yerinde can veren amcasının cesedine kimseyi yaklaştırmayan A.D., gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Yeğen gözaltına alınırken, öldürülen Mehmet Demir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.