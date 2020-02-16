Kars annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler - Son Dakika

Kars annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler

7 saat önce

Annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendilerKARS kalesini gezen Kurtuluş Aydemir oğlu Hamza ile birlikte yabani bir yavru dağ keçisi buldu.

Annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler

KARS kalesini gezen Kurtuluş Aydemir oğlu Hamza ile birlikte yabani bir yavru dağ keçisi buldu. Baba ve oğlu annesi öldürülen keçiyi evlerine götürdü. Aydemir ailesi, biberonla besledikleri ve Sultan ismini verdikleri yavru keçiyi yanlarından biran olsun ayırmıyor. 3 erkek çocuk babası Aydemir, "Bu da evmizin kızı oldu" dedi.

9 KİLOYA ULAŞTI

Kale civarında yaklaşık bir ay önce buldukları keçinin şu anda 9 kilo olduğunu söyleyen Kurtuluş Aydemir, "Oğlumla birlikte gezerken kale civarındaki bir tünelde yavru bir keçi bulduk. Annesi sanırım kurtlar tarafından parçanlanmıştı. Bu da annesin yanında perişan bir haldeydi. Orada öylece bıraksak sanırım o da ölürdü. Yavru keçiyi hemen alıp eve götürdük ve biberonla süt verdik. Kısa sürede o bize bizde ona alıştık. İlk getirdiğimizde 4 kilo idi, şimdi 9 kiloya ulaştı" diye konuştu

KARS'IN MASKOTU OLDU

Dişi yavru keçiye Sultan adını verdiklerini hatırlatan Aydemir, "Üç erkek çocuğum vardı. Sultan sayesinde bir de kızımız oldu. Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Yavru keçiyi her gün dağ gezisine çıkarıyoruz. Cadde ve sokaklarda giderker görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kars'ın maskotu haline gelen Sultan gördüğü bu sevincini sağa sola zıplayarak göseriyor. Birçok kişi onunla hatıra fotoğraf çektiyor. Sultan'ın da bizim de hayatımız çok değişti" dedi

SULTAN ARABAYLA TURA ÇIKIYOR

Yavru keçi Sultan'ın en sevdiği an ise arabaya binmek. Kapısı açık olan arabaya kendini atan Sultan çevreyi izleyerek keyif çatıyor. Keçiyi kardeşlerinden ayırmadığını söyleyen Hamza Aydemirdir ise, 'Annesi öldürülen yavru keçiyi alıp eve getirdik. Sultan'da artık ailemizin bir ferdi oldu. Kendisini çok seviyoruz. Zaten mahallede çoğu kişi tanıyor kendisini. İsmiyle hitap edip ziyaretine de geliyorlar. Evimizde ve dükkanımızda bakıyoruz. Sütle besliyoruz. Bizden başkasının elinden de bir şey yemiyor. Babamı daha çok seviyor. Babamla araları daha iyi. Şehirde beraber geziyorlar. Her çocuk gibi bu da arabaya binmeyi ve gezmeyi çok seviyor" diye konuştu.

Kars annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
Libya UMH Başkanı Serrac: Hafter gibi halkı öldürmek için paralı asker getirmedik Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:57:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]