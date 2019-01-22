Son Dakika Haberleri: Kars Araçlarının Donmaması İçin İlginç Metotlara Başvurdular

Kars Araçlarının Donmaması İçin İlginç Metotlara Başvurdular

16 dakika önce

Araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdularKars'ta etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle vatandaşlar araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdu.

Araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdular

Kars'ta etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle vatandaşlar araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdu. Bazı vatandaşlar traktörlerinin üstünü branda ile egzozlarını da salça kutusu ile kapattı. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise termometreler eksi 28'i gösterdi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Selim ilçesinde etkili olan şiddetli tipiyle birlikte hayat durma noktasına geldi. Selim'e bağlı Eskgigazi köyünde evler ve ahırlar tamamen karla kaplandı ve çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, donmaması için traktörlerini brandayla kapatmak zorunda kaldı. Traktörlerini tamamen brandayla örttükleri gibi motor kısımlarını saran köylüler, egzozlarına da salça kutusu kapattı. Köylülerden Halil Çimril, kış mevsimi boyunca traktörlerini çalıştırmadıklarını onun için de bu yollara başvurduklarını söyledi.

ARDAHAN GÖLE EKSİ 28,2 DERECE

Öte yandan Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 28,2 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ağrı Eleşkirt'te 25,6, Erzurum Havalimanı bölgesinde 23,4, Ağrı'da 22,4, Ardahan'da 21,5, Kars'ta 20, Erzurum'da 16,7, Erzcan'da 8,5, Muş'ta 8 ve Iğdır'da 7,7 dereceyi gösterdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Bedir ALTUNOKKARS, (DHA) -

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:16 Kaynak: DHA

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