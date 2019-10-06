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Kars Aras EDAŞ ekibine motivasyon pikniği

14 dakika önce

Kars Aras EDAŞ endeks okuma personeline yönelik Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 500 rakımda bulunan Soğuksu mesire alanında piknik organizasyonu düzenlendi.

Kars Aras EDAŞ ekibine motivasyon pikniği, System.String[]

Kars Aras EDAŞ endeks okuma personeline yönelik Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 500 rakımda bulunan Soğuksu mesire alanında piknik organizasyonu düzenlendi.

Aras EDAŞ Kars Bölgesi Müşteri Teknik Hizmetleri Müdürü Kemal Turan, yaptığı açıklamada, kurum olarak bütün personel gibi büyük özveriyle çalışmalarını sürdüren, elektrik sayaçlarını okuyan, kapı, kapı gezen personel için istişare ve motivasyon pikniği yaptıklarını söyledi.

Sarıkamış'ın eşsiz sarıçam ormanları içerisinde bir araya gelerek enerji depoladıklarını belirten Turan, "Bugün endeks okuma işçilerimizle 2019 yılının ilk sekiz ayını değerlendirmek ve yılın son dört ayında nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda Sarıkamış'ın güzel doğasında hem değerlendirme toplantısı hem de piknik yaptık. Burada amacımız şirketimizin hedefleri doğrultusunda müşterilerimizin haklarını koruyarak en iyi hizmeti vermektir." dedi.

Endeks okuma çalışanlarından Zafer Özcan ise kendileri için böyle bir organizasyonu düzenleyen kurum yetkililerine teşekkür etti.

Kemal Turan, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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