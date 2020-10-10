Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım'dan Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım'dan Ermenistan'a kınama

10.10.2020 09:10
Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım'dan Ermenistan'a kınama, System.String[]

Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılarını kınarken Azerbaycan halkına da başsağlığı diledi.

Kars-Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılarını kınarken Azerbaycan halkına da başsağlığı diledi.

Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ile ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda uyguladığı soykırımları asla unutmadıklarını belirtti.

Yıldırım açıklamasında, "Ermenistan'ın 30 yılı aşkın işgal altında tuttuğu Yukarı Karabağ'ın yanında Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerine ve askerlerine yaptığı yeni saldırılar ile başka amaç ve emellerde olduğu açıkça bellidir. Ermenistan'ın yaptığı bu saldırıları şiddetle kınıyor ve gerçekleştirilen saldırılar sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet kardeş ülke Azerbaycan Devleti'ne başsağlığı diliyoruz" dedi. - ANKARA

Ermenistan, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım'dan Ermenistan'a kınama - Son Dakika


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