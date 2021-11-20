Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günlerine doğru - Son Dakika

Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDA-FED) Başkanı Orhan Çerkez, 16 Aralık'ta İstanbul'da yapılması planlanan Kars-Ardahan- Iğdır tanıtım günlerine katkı sunacaklarını söyledi.

Federasyon Başkanı Çerkez'in, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısına, gazetecilerin yanı sıra Ardahan'daki çok sayıda STK ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Çerkez, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da çok sayıda Ardahanlı olduğunu, bu etkinliklerle Ardahan'ı daha çok kitlelere tanıtmak istediklerini söyledi.

Ardahan'ın hak ettiği noktada olması ve kültürü ile doğal ürününü tanıtımı için yapılacak tanıtım günlerinin önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Çerkez, şunları kaydetti:

"Bizler samimi bir şekilde Ardahan'ı en iyi şekilde tanıtmanın gayretindeyiz. Amacımız kentimizin ürününü ve kültürünü hak ettiği şekilde daha çok kitlelere tanıtmaktır. İşte bu noktada her Ardahanlı samimiyetle üzerine düşeni yaparsa Ardahan hak ettiği yerde olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ardahanlılar olarak gücümüzü birleştirmek istiyoruz. Bizler bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Çünkü gönül esaslı çalışıyoruz ve samimiyiz. Tanıtım günlerimizi önemsiyoruz, bu günler bizim için yani Ardahan için çok önemli."

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da tanıtım günlerine katkı sunacaklarını ifade etti.