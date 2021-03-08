Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

08.03.2021 15:55
Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi, System.String[]

TUNCELİ / Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

ARDAHAN/ TUNCELİ/ Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kars'ta GAMP Konağı Meydanı'nda polis, jandarma ve belediye ekiplerince kurulan stantta kadınlara karanfil ve maske dağıtıldı.

Kentte ayrıca Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla, "Kars'ın üreten kadınları" konulu fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

Belediye bünyesinde kurulan ebruli sanatı ve kara kalem gibi çalışmalarının sergilendiği stantları gezen Öksüz, kadınlara karanfil verdi.

Türker Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanmaması gerektiğini belirterek, kadınlara yönelik şiddeti kınadı.

Ardahan

Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Kadın Kolları Başkanlığı ve Sağlık Sen Ardahan Şubesi, yayımladıkları mesajlarla kadınlar günü kutladı.

Türk-İş Sendikası Ardahan Temsilcisi Mehmet Özdemir ise şehrin Kongre Caddesi'nde kadınlara karanfil dağıttı.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde görevli jandarma ekipleri de açtıkları pankartlarla kadınlar gününü kutladı.

Tunceli

Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda, Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce fotoğraf sergisi açıldı ve stantlar kuruldu.

Meydanda bir araya gelen kadınlar, alandaki sergiyi gezdi, hatıra köşesinde fotoğraf çektirdi.

Vali Mehmet Ali Özkan da kentin çeşitli noktalarında kadın esnaf ve çalışanları ziyaret ederek "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" baskılı turuncu maske ve gül dağıtımı gerçekleştirdi.

Kayıp Doku'nun ailesi yürüyüş düzenledi

Kentte, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi de kızlarının bulunması için yürüyüş yaptı.

Seyit Rıza Meydanı'ndan yürüyüşe geçen Gülistan Doku'nun ablası Aygül, annesi Bedriye ve babası Haşim Doku, Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası girişine karanfil bıraktı.

Erzincan

Erzincan'da, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Seçil Can, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, kadınların tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldığını ifade ederek, sahip olunan her hakta, edinilen her kazanımda kadınların payının olduğunu vurguladı.

Can, istihdamda tutunabilen kadınların çoğunun, düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalıştığını dile getirerek, "Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir." ifadesini kullandı.

Kadınlar Günü, Ardahan, Tunceli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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