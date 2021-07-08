Kars, Ardahan ve Erzurum'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, yarın öğlen saatlerinde başlayıp akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.