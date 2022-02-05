Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika

Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı hafif kar yağışı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 9, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum

Erzurum'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da ise kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkili oluyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu. Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kars

Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının ardından belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Ekipler, cadde ve sokaklarda temizledikleri karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.