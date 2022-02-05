Üye Girişi
Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika

Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürecek

05.02.2022 11:32
Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı hafif kar yağışı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 9, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum

Erzurum'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da ise kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkili oluyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu. Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kars

Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının ardından belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Ekipler, cadde ve sokaklarda temizledikleri karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

YORUMLAR
500

Ardahan, Erzurum, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement