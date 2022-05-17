Kars, Ardahan ve Tunceli'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

Kars, Tunceli ve Ardahan'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Kars İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünden başladı.

Vatandaşlar ellerinde "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankartla Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Doğan Yıldız, ailenin toplumun temel yapı taşı ve kültürel aktarımın da merkezinde bulunduğunu söyledi.

Aile kurumunun karşı karşıya olduğu sorunları tespit etmenin ve bu sorunlarla ilgili çözümler geliştirmenin herkesin ortak hedefi ve sorumluluğu olduğunu ifade eden Yıldız, aile kurumunun güçlendirilmesini amaçladıklarını aktardı.

Ardahan

Ardahan'daki yürüyüşe ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar ile vatandaşlar katıldı.

Valilik Bahçesinde başlayan ve Milli Egemenlik Parkı'nda sona bulan yürüyüşe katılanlar, "Biz Büyük Bir Aileyiz" pankartı taşıdı.

Baki, etkinliklerine katkı sunan ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Tunceli

Tunceli'de de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen programda, katılımcılar 15 Temmuz Bulvarı'nda bir araya geldi.

Buradan Valilik binasına yürüyen vatandaşlar, "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel taşını oluşturduğuna işaret ederek, "Allah hepimize sağlıklı, mutlu yuva kurmayı ve aile ortamında yaşamayı nasip eylesin." dedi.

Etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.