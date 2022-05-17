Kars, Ardahan ve Tunceli'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars, Ardahan ve Tunceli'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

17.05.2022 14:14
Kars, Ardahan ve Tunceli'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

Kars, Tunceli ve Ardahan'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü düzenlendi.

Kars, Tunceli ve Ardahan'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Kars İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünden başladı.

Vatandaşlar ellerinde "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankartla Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Doğan Yıldız, ailenin toplumun temel yapı taşı ve kültürel aktarımın da merkezinde bulunduğunu söyledi.

Aile kurumunun karşı karşıya olduğu sorunları tespit etmenin ve bu sorunlarla ilgili çözümler geliştirmenin herkesin ortak hedefi ve sorumluluğu olduğunu ifade eden Yıldız, aile kurumunun güçlendirilmesini amaçladıklarını aktardı.

Ardahan

Ardahan'daki yürüyüşe ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar ile vatandaşlar katıldı.

Valilik Bahçesinde başlayan ve Milli Egemenlik Parkı'nda sona bulan yürüyüşe katılanlar, "Biz Büyük Bir Aileyiz" pankartı taşıdı.

Baki, etkinliklerine katkı sunan ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Tunceli

Tunceli'de de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen programda, katılımcılar 15 Temmuz Bulvarı'nda bir araya geldi.

Buradan Valilik binasına yürüyen vatandaşlar, "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel taşını oluşturduğuna işaret ederek, "Allah hepimize sağlıklı, mutlu yuva kurmayı ve aile ortamında yaşamayı nasip eylesin." dedi.

Etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kars, Ardahan ve Tunceli'de Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Kars, Ardahan ve Tunceli'de Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Kars, Ardahan ve Tunceli'de Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Kars, Ardahan ve Tunceli'de Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Kars, Ardahan ve Tunceli'de Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı

YORUMLAR
500
Kars'ta 'Aile Haftası' etkinliği Kars'ta 'Aile Haftası' etkinliği Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi
Kaynak: AA

Tunceli, Ardahan, Mayıs, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars, Ardahan ve Tunceli'de 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:27:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kars, Ardahan ve Tunceli'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement