Son Dakika Haberleri: Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Son Dakika Genel Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu

8 dakika önce

Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne olduKARS - Dünya Karapapaklar Birliği'nin Kars'ta bu yıl 2'incisini düzenlendiği '2. Uluslararası Kars Aşık Şenlik Festivali'nde farklı yurt içinden ve yurt dışından 20'yi aşkın aşık bir araya geldi.

Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu

KARS - Dünya Karapapaklar Birliği'nin Kars'ta bu yıl 2'incisini düzenlendiği '2. Uluslararası Kars Aşık Şenlik Festivali'nde farklı yurt içinden ve yurt dışından 20'yi aşkın aşık bir araya geldi.

Aşık Şenlik'i ve sanatı unutturmamak için Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "2. Uluslar arası Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Programın açılışında konuşan KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali, "Şanlı Türk ordusunun Suriye'de yaptığı harekatın inşallah muzaffer kılınması için dua etmekteyiz. Emperyalist sistemin 1970'lerde Türkiye üzerinde oynanan oyunların inşallah bu sonu olur. 40 yıldır biz o tuzağın içerisindeyiz. Bir dönem sağ-sol çatıştırıldı. Bir dönem Türk-Kürt çatıştırıldı. Sağcı-Solcu çatıştırıldı. Artık bu işten vazgeçmek lazım, inşallah Suriye'de bu koridorda açıldıktan sonra buna şeye noktayı koyacağız" dedi.

2. Uluslar arası Aşık Şenlik Festivali'ne Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen aşıklar, seslendirdiği bir birinden güzel eserlerle salonu dolduran yüzlerce Karslıyı adeta kendinden geçirdi. Aşıkların seslendirdiği eserlere eşlik eden katılımcılar, güzel türküler eşliğinde oynadı, gönüllerince eğlendi. Geç saatlere kadar süren festivalde birlik beraberlik mesajları verildi.

Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kars, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
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