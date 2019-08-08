Son Dakika Haberleri: KARS Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
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KARS Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

1 saat önce

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandıKARS'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban Erdi Çelik (18) yaralandı.

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban Erdi Çelik (18) yaralandı. Erdi Çelik'in geçen yılda ayı saldırısından çoban köpeği sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Sarıkamış ilçesinnde yapımı devam eden Karakurt Baraj inşaati yakınlarında meydana geldi. Akkoz köyünden otlatmak için hayvanları alan Erdi Çelik, araziye çıktı. Erdi Çelik, arazide ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile mücadele eden Çelik, kendini yamaçtan aşağıya bıraktı. Yaklaşık bir kilometre yuvarlanan Erdi Çelik'in düştüğünü gören barajda çalışan işçiler yardımına koştu. Düştüğü yerden çıkarılamayan Çelik, vinç ile olay yerinden alındı. Bölgeye çağrılan ambulansla önce Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılen Erdi Çelik buradan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çobana saldıran ayı gözden kaybolurken, Erdi Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrendildi. Erdi Çelik'in geçen yılda yine hayvanları otlattığı sırada ayı saldırısından çoban köpeği sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)
Erdi Çelik, Sarıkamış, Karakurt, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:42 Kaynak: DHA
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