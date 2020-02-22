Kars barajı buzulları andırıyor - Son Dakika

Kars barajı buzulları andırıyor
6 saat önce
Kars Barajı buzulları andırıyorKARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:48 Kaynak: DHA
Kars Barajı buzulları andırıyor
KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.
Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Kars Barajı da buzdan nasibini aldı. Suların dalga anında buz tutmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Buzulları andıran baraj gölündeki buzulları andıran görüntüler oluştu.
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