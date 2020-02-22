Kars Barajı buzulları andırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars Barajı buzulları andırıyor - Son Dakika

Kars Barajı buzulları andırıyor

7 saat önce

KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

Kars Barajı buzulları andırıyor, System.String[]

KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Kars Barajı da buzdan nasibini aldı. Suların dalga anında buz tutmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Buzulları andıran baraj gölündeki buzulları andıran görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Barajdan genel ve detaylar

Buzulları andıran görüntüler

İlginç görüntüler


Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:21 Kaynak: DHA
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