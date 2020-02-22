Kars Barajı buzulları andırıyor - Son Dakika

KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.
Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Kars Barajı da buzdan nasibini aldı. Suların dalga anında buz tutmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Buzulları andıran baraj gölündeki buzulları andıran görüntüler oluştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBarajdan genel ve detaylarBuzulları andıran görüntüler
İlginç görüntüler